В ГД внесен проект о наказании за угрозы со стороны коллекторов

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за насилие или угрозы со стороны коллекторов. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента 29 июня.

«Проектом федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (далее — законопроект) предлагается установить уголовную ответственность за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц», — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Таким образом, если коллектор применяет насилие или угрожает, то он может быть наказан штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет. Те же деяния, совершенные организованной группой, предлагают наказывать лишением свободы на срок до 10 лет.

В январе сообщалось, что детские сады в Ижевске «терроризируют» коллекторы из-за долгов бывших и действующих сотрудников. Так, неизвестные пришли в один из городских садов и потребовали информацию о сотруднике. Незнакомцев внутрь не пустили, чтобы не возникло угрозы безопасности детей. После чего они исчезли. После этого на стационарный телефон начали поступать звонки с угрозами и требованиями возврата долга.