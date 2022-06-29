Врачи назвали норму потребления воды в жару

Норма потребления воды в жаркую погоду увеличивается примерно в полтора раза. Об этом 29 июня рассказали терапевт Нэя Георгиева и спортивный врач Евгения Егорова.

Высокие температуры усиливают потоотделение и приводят к потере жидкости, которую необходимо восстанавливать достаточным количеством воды.

«В норме расчет воды — это 30 мл на 1 кг веса человека. При весе, допустим, 60 кг получается ежедневная норма 1800 мл воды. В жаркий день с потоотделением это 2700 мл», — предупредила Егорова в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам Георгиевой, недостаток воды приведет к выделению концентрированной мочи, что может вызвать образование камней в почках.

Ранее 25 июня в московском департаменте здравоохранения предупредили об опасности пить холодную воду в жаркую погоду. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников заявил, что жидкость должна быть умеренно прохладной, иначе можно заработать воспаление горла.

24 июня оториноларинголог Аза Сайдулаева рассказала, что в жаркую погоду лучше отдать предпочтение теплым напиткам. Попадание холодной воды в желудок блокирует выработку ферментов, необходимых для пищеварения, из-за чего организм получает дополнительный стресс, уточнила врач.