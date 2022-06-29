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В Мариуполе 160 бывших украинских полицейских поступили на службу

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В Мариуполе 160 бывших украинских правоохранителей поступили на службу в полицию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в среду, 29 июня, сообщил начальник полиции города Михаил Москвин.

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Для этого пришлось провести полное его разминирование

«Почти все желающие сотрудники устроились, это 160 человек. Они прошли проверки по безопасности, но дополнительно еще будут проверки», — сказал Москвин ТАСС.

Прежде он заявлял, что при возвращении полицейских на работу в первую очередь будут рассматриваться их человеческие и профессиональные качества. В апреле, по его словам, служить в полиции ДНР в Мариуполе выразили желание около 100 сотрудников, которые проходили проверки.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь. Так, 23 июня, горожане рассказали, что в городе пустили первые автобусные маршруты, люди получили пенсии за март и апрель, также начинается строительство жилых кварталов.

В начале июня сообщалось, что жители Мариуполя, ранее покинувшие город из-за постоянных обстрелов со стороны украинских неонацистов, постепенно возвращаются обратно в город. Люди встают на учет в центрах занятости, чтобы вернуться на свою работу и помочь в восстановлении города.

По мнению председателя общественной палаты (ОП) ДНР Александра Кофмана, на полное восстановление Мариуполя может потребоваться от трех до пяти лет.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это в том числе необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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