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ФСБ заявила о задержании в Волгоградской области подозреваемых в подготовке захвата власти

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Деятельность планировавших вооруженный захват власти экстремистов пресечена в Волгоградской области. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ.

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Отмечается, что совместно с полицией спецслужба во время проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснила, что местные жители создали под Волгоградом экстремистскую организацию.

В ведомстве также заявили, что члены организации обсуждают подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей.

Нападения планировалось осуществить в отношении представителей правоохранительных органов и ВС РФ, их транспортных средств, а также объектов социальной инфраструктуры.

Подозреваемые задержаны, против них следствие возбудило уголовные дела по статье 282 УК РФ «Организация экстремистского сообщества». Эта статья предусматривает до десяти лет заключения. Кроме того, силовики продолжают мероприятия по выявлению других противоправных действий и розыску остальных участников группировки.

21 июня сотрудники управления ФСБ по Владимирской области задержали готовившего теракт на несанкционированном антиправительственном митинге местного жителя.

Отмечается, что его противозаконная деятельность формировалась «на фоне личной ненависти к системе государственного управления в РФ». В тот же день ФСБ вместе с МВД и Росгвардией задержала 116 подпольных оружейников в 38 регионах России.

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