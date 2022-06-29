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Самую крупную вспышку лесных пожаров зафиксировали в Якутии

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Якутия достигла максимальных классов пожарной опасности в лесах. В ближайшие пять дней на юге и юго-западе региона среднесуточная температура превысит климатическую норму на 4–6 градусов.

Жаркая погода сопровождается грозами, которые приводят к вспышкам возгораний на труднодоступных территориях, в том числе и в горных районах, пишет ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

Так, за сутки в республике зарегистрировали 33 новых очага. Причина возгораний — грозы. В этом году это самая крупная вспышка пожаров в Якутии. Режим ЧС действует на территории с 28 июня.

С начала этого месяца Авиалесоохрана совместно с командами лесных пожарных станций потушила в регионе 79 лестных пожаров. Сегодня продолжается ликвидация еще 49 очагов.

ИА SakhaNews со ссылкой на Telegram-канал «Якутия. Оперштаб» уточняет, что только за сутки удалось ликвидировать 10 лесных пожаров общей площадью 420,5 га. Горели леса в Горном, Олекминском, Виленском, Ленском, Хангаласском, Сунтарском, Усть-Майском и Алданском районах. В Сунтарском, Мирнинском, Олекминском, Усть-Майском и Нерюнгринском районах локализовали шесть лесных пожаров общей площадью 3417 га.

С 27 июня режим ЧС ввели в Томпонском районе Якутии. На его территории действует семь лесных пожаров. На заседании оперативного штаба республики особый режим также рекомендовано ввести в Усть-Майском районе, где действует три лесных пожара.

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