Бренд-шеф рассказал об удивившем чиновников на саммите НАТО русском блюде

«Картофельный салат по-русски», оказавшийся в меню ресторана на саммите НАТО и удививший чиновников Североатлантического альянса, по составу очень схож с оливье. Об этом бренд-шеф ресторана «Легенда» и De Bassus Антон Калер рассказал в среду, 29 июня.

По словам повара, это блюдо редко подают в европейских ресторанах. При этом он отметил, что оливье тоже нельзя отнести к нашей кухне. Его придумал француз Франсуа Оливье в ресторане «Эрмитаж».

«Тот классический оливье был никому не доступен, потому что там были раковые шейки, красная икра, оливки, каперсы и соус провансаль. Наши потом уже заменили раковые шейки на морковку, оливки и каперсы на зеленый горошек. Самое удивительное, что я готовил оба салата и их послевкусие очень похоже», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что сказать, что тут был какой-то акцент с точки зрения России можно только потому, что только русские славятся смешиванием овощей с майонезом, а в Европе овощи с майонезом не признают.

Калер отметил, что появление этого салата первым номером в меню на саммите НАТО могло нести скрытый смысл.

«Это не повседневная еда для европейцев. То, что он там появился, может быть даже насмешкой, потому что он такой простой. С другой стороны, любое популярное блюдо европейской кухни было придумано крестьянами и бедняками», — сказал он.

Накануне агентство Reuters сообщило, что чиновники были удивлены «Картофельным салатом по-русски», появившемся в меню ресторана, обслуживавшего саммит НАТО в Мадриде.

Блюдо находилось на верхней строчке меню и стоило €8 за порцию, сообщает телеканал «360». В состав салата вошли горох, картофель, морковь и майонез. Однако в публикации также говорится, что «высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия», так как салат был распродан «за пару часов», сообщается на сайте aif.ru.

28 июня в Мадриде стартовал трехдневный саммит НАТО, на котором альянс планировал принять новую стратегию, согласно которой Россия будет объявлена «угрозой коллективной безопасности».

В ходе саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс подает сигнал президенту России о своей открытости для новых стран. Столтенберг добавил, что Турция сняла возражения по вступлению в альянс Швеции и Финляндии посредством подписания соглашения по безопасности. Теперь процесс по присоединению стран к альянсу запущен.