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Два пассажирских поезда из Москвы во Владивосток задерживаются после схода вагонов в Приамурье

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Два пассажирских поезда сообщением Москва – Владивосток задерживаются после схода вагонов грузового поезда в Амурской области, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) в среду, 29 июня.

«В связи со сходом задерживаются пассажирские поезда дальнего следования № 2 сообщением Москва – Владивосток и № 62 сообщением Москва – Владивосток. Отменен пригородный поезд №6236 сообщением Ерофей Павлович – Сковородино, изменен маршрут пригородного поезда №6233 сообщением Сковородино – Ерофей Павлович», — сообщается на сайте.

ЗабЖД подчеркивает, что свыше 300 работников магистрали разбирают последствия. Следователи начали проверку. Никто не пострадал, угрозы экологии нет.

Отмечается, что пассажирам задержанных поездов дальнего следования предоставлено дополнительное питание и вода.

Причины ЧП пока устанавливаются.

В 08:08 мск в этот день на перегоне Сгибеево – Большая Омутная Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Движение поездов по участку временно приостановлено.

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