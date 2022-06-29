Жару и грозы прогнозируют в Ставропольском крае

Синоптики прогнозируют жару и осадки в ближайшие дни в Ставропольском крае. Температура воздуха достигает +33 градусов.

Согласно прогнозам, до конца суток 29 июня в регионе ожидаются дожди с грозами. 30 июня осадки продолжатся только на юге Ставрополья, при этом ожидается пасмурная погода. В пятницу, 1 июля, ветер усилится, температура воздуха снизится до +30 градусов. Об этом сообщает NewsTracker.

В Ставрополе до конца рабочей недели осадки не ожидаются.

Ранее синоптики озвучили предварительный прогноз на июль для Ростовской области. Температура воздуха к концу месяца может достигнуть +37 градусов. При этом осадков в регионе будет меньше нормы.