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Мирный житель в Ясиноватой погиб в результате обстрела ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Мирный житель в Ясиноватой погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом в среду, 29 июня, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Боевики ВСУ несут критические потери. Онлайн спецоперации на Украине 29 июня
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«В Ясиноватой погиб мужчина. В результате обстрела ВФУ по улице Победы погиб мужчина. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — говорится в Telegram-канале штаба.

Днем ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» по Ясиноватой.

27 июня в результате обстрела ВСУ Ясиноватой погиб один мирный житель, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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