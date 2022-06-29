В результате обстрела ВСУ практически уничтожена экспозиция музея Новой Каховки

В результате ракетного обстрела ВСУ Новой Каховки в Херсонской области повреждено здание музея истории города, экспозиция практически уничтожена. Об этом сообщила военно-гражданская администрация Новой Каховки 29 июня в Telegram.

«Из пяти залов музея два разбиты в хлам в прямом и переносном смысле этого слова. Два зала на первом этаже частично повреждены. И еще один зал на втором этаже поврежден на 15-20%. С учетом того, что выбиты абсолютно все окна и выломаны рамы в здании. Замена окон возможна только после демонтажа экспозиций во всех залах», — рассказал директор музея Виктор Васильев.

По его словам, пострадали и сами экспонаты. При этом, среди сотрудников музея пострадавших нет, так как обстрел был в нерабочее время.

«В общем, где-то 10-20% экспонатов можно спасти для дальнейшего формирования новой коллекции», — подчеркнул директор.

Ранее в этот день сообщалось, что число пострадавших при обстреле возросло минимум до 13 человек, количество погибших — до двух. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что в результате ракетного удара со стороны украинских боевиков по Новой Каховке полностью сгорели два жилых дома, повреждены здание администрации и коммуникации. Отмечалось, что пожар полностью ликвидирован.

В Сети появилось видео, на котором показаны последствия обстрела Новой Каховки. Удар пришелся по гражданской и социальной инфраструктуре города. Националисты выпустили по городу четыре ракеты.

Ранее, 7 июня, два мирных жителя погибли в результате обстрела националистами села Широкая Балка в Херсонской области, также был поврежден дом. В тот же день четыре человека пострадали в результате взрыва в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Региональные власти назвали инцидент терактом.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины. Спустя месяц сообщалось, что выполнены задачи первого этапа и операция идет в строгом соответствии с планом: ВСУ понесли большие потери и не имеют организованного резерва. Помимо этого, российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Сейчас войска сконцентрированы на полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

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