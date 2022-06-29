Терапевт перечислила самые частые проблемы со здоровьем у врачей

Терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алена Хрипкова перечислила пять самых частых проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются врачи и медицинский персонал, а также дала советы, как медработникам следить за своим состоянием.

Так, специалисты зачастую сталкиваются с выгоранием — физическим, эмоциональным и психическим истощением, которое возникает из-за сильного и постоянного стресса. С таким состоянием сталкиваются от 40 до 70% медицинских работников, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже официально включила выгорание в международный классификатор болезней.

Врачи, испытывающие эмоциональное выгорание, чаще совершают врачебные ошибки и испытывают сложности в общении с коллегами и членами семьи. Выгорание также увеличивает риск развития депрессии, может стать причиной бессонницы, хронической усталости, подчеркнула Хрипкова в беседе с «Известиями».

«Чтобы побороть выгорание, нужно придерживаться нескольких правил: добавить физические нагрузки, не забывать про сон и следить за режимом и включить отдых в расписание: хобби, встречи с друзьями и время на то, чтобы просто побездельничать. Для нормальной работы организма нужно в среднем спать 7–8 часов в сутки и стараться ложиться в одно и то же время», — посоветовала она.

Еще одной частой проблемой, с которой сталкиваются медработники, являются инфекционные заболевания. Так, медики рискуют заразиться инфекциями, которые передаются через контакт с кровью: ВИЧ, гепатиты В и С, туберкулез. Чтобы избежать заражения, важно соблюдать требования СанПиНа, своевременно ревакцинироваться и регулярно проходить профилактические обследования.

Не менее неприятным последствием работы в сфере медицины оказались заболевания опорно-двигательного аппарата. На фоне длительного нахождения в одном положении или нагрузки из-за транспортировки пациентов у врачей часто болит спина. Хрипкова подчеркнула необходимость заниматься спортом и следить за массой тела, чтобы избежать неприятных ощущений.

Также часто медработники сталкиваются с контактным дерматитом, а именно с так называемой перчаточной формой заболевания. Это кожное воспаление, вызванное контактом с аллергеном: латексом, из которого производят большинство медицинских перчаток. Отказаться от них нельзя, и основной способ предотвратить развитие «перчаточного» дерматита — использовать перчатки, альтернативные латексным (виниловые, нитриловые, неоприловые и др.).

Вместе с тем врачи подвержены риску получения травм — в ходе экстренной помощи пациенту они могут споткнуться, упасть, удариться, поскользнуться. Поэтому для работы лучше выбирать удобную обувь с закрытым носком и нескользящей подошвой.

«Иногда получить травму можно и от пациентов или их родственников. Например, если специалист работает с людьми с ментальной инвалидностью, алкогольной и/или наркотической зависимостью — такие пациенты могут проявлять агрессию. А иногда случается так, что родственники недовольны качеством лечения и вместо мирного решения конфликта применяют силу», — добавила собеседник «Известий».

2 июня стало известно, что в рейтинге самых уважаемых профессий в России первое место заняли медицинские работники. Так, 30% россиян испытывают уважение к врачам, фельдшерам и медсестрам.