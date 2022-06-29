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В июле в Подмосковье пройдет свыше 150 ярмарок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В июле в Московской области проведут свыше 150 сельскохозяйственных и тематических ярмарок. Об этом в среду, 29 июня, сообщается на сайте правительства Подмосковья.

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Наибольшее число ярмарок запланировано в Зарайске, Лотошине, Красногорске, Одинцове и Балашихе. Свою продукцию представят фермеры, монастырские хозяйства и малые предприниматели из 39 российских регионов, пишет RT. Это Республика Крым, Московская, Тульская, Волгоградская, Вологодская, Ростовская, Владимирская, Калужская и другие области.

«В июле мы увеличили количество торговых мест более чем на 1,5 тыс. Всего будет организовано 6803 торговых места», — рассказал глава ведомства Владислав Мурашов.

На ярмарках можно будет приобрести сезонные овощи, фрукты и ягоды, свежую зелень, фермерские сыры, мясные деликатесы и хлебобулочные изделия, а также орехи и сухофрукты, кондитерские изделия, авторские пряники, чай и многое другое, пишет РИАМО.

Помимо этого, будут представлены товары народных промыслов, легкой промышленности, саженцы, декоративные растения и удобрения.

На ярмарках, в частности, будут организованы конкурсы, концерты, викторины, мастер-классы и дегустации.

Ярмарки проводятся ежемесячно. В июне их посетили порядка 750 тыс. человек.

28 июня жителей Подмосковья пригласили на экскурсии и фестивали под открытым небом в июле. Как отмечает телеканал «360», на поездах ЦППК можно будет съездить на такие мероприятия не только по всему Подмосковью, но и в Калужскую, Тульскую и Рязанскую области. Посетителей ожидают театры и архитектура, реконструкция военных событий разных веков и даже художественная варка варенья.

В Московской области, например, пройдут сразу три фестиваля. Серпуховский историко-художественный музей 2 июля приглашает на молодежный творческий «Цоколь». В Зарайске 9 июля состоится семейное путешествие-пикник «Читающий сад Феденьки Достоевского», а 30 июля в Молодях под Чеховом запланирована масштабная историческая реконструкция с концертом и ярмаркой под названием «Гуляй-город».

В мае замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил «Известиям», что в ведомстве разработали рекомендации об организации оптово-розничных рынков и направили их в регионы. По его словам, основная цель распространения такого формата — обеспечить продовольственную безопасность страны.

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