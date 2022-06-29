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Женщины украли игрушки с мемориала детям — узникам концлагерей в Усть-Лабинске

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Фото: соцсети
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Полиция разыскивает женщин, забравших игрушки с мемориала памяти детей — узников концлагерей, сообщает портал «Кубань 24».

Вечером 28 июня в социальных сетях появилось видео, на котором две женщины забирают мягкие игрушки, лежавшие там с 22 июня.

«По данному факту материал зарегистрирован. Сотрудниками полиции ОМВД по Усть-Лабинскому району проводятся мероприятия направленные на установление места нахождения злоумышленников», — рассказали в главном управлении МВД России по Краснодарскому краю, добавив, что сейчас местонахождение женщин устанавливается.

Ранее 27 мая следователи Тымовского межрайонного отдела СК РФ по Сахалинской области возбудили уголовное дело о повреждении Вечного огня в поселке городского типа Ноглики.

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