Женщины украли игрушки с мемориала детям — узникам концлагерей в Усть-Лабинске

Полиция разыскивает женщин, забравших игрушки с мемориала памяти детей — узников концлагерей, сообщает портал «Кубань 24».

Вечером 28 июня в социальных сетях появилось видео, на котором две женщины забирают мягкие игрушки, лежавшие там с 22 июня.

«По данному факту материал зарегистрирован. Сотрудниками полиции ОМВД по Усть-Лабинскому району проводятся мероприятия направленные на установление места нахождения злоумышленников», — рассказали в главном управлении МВД России по Краснодарскому краю, добавив, что сейчас местонахождение женщин устанавливается.

Ранее 27 мая следователи Тымовского межрайонного отдела СК РФ по Сахалинской области возбудили уголовное дело о повреждении Вечного огня в поселке городского типа Ноглики.