Президент Болгарии не назвал причины высылки российских дипломатов

Президент Болгарии Румен Радев не смог прокомментировать ситуацию с объявлением 70 российских дипломатов в республике персонами нон грата, передает 29 июня Болгарское национальное радио.

«Решение о высылке российских дипломатов из Болгарии обсуждать не могу, так как не располагаю необходимой информацией. Надеюсь, что премьер-министр (Кирил Петков. — Ред.) принял это решение на базе солидной и достоверной информации, а также хорошо его обдумал и с точки зрения масштабов, и с точки зрения последствий», — сказал Радев, отвечая на соответствующий вопрос болгарских журналистов в Мадриде, где он принимает участие в саммите НАТО.

Днем ранее стало известно, что Болгария высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал посольства России. В качестве причины данного поступка болгарский премьер-министр обозначил, что дипломатов из РФ уличили в шпионаже.

В ответ первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что София в очередной раз показала себя не в лучшем свете, предупредив об ответных мерах со стороны РФ. 29 июня замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что реакция Москвы не обязательно будет симметричной.

На высылку дипломатов также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ отмечали, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» Россию. В частности, замминистра иностранных дел Александр Грушко указывал на то, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является уже заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие.