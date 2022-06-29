Реклама
Прямой эфир
Общество
Рахманов рассказал о строительстве 54 судов и кораблей на ОСК
Экономика
ЦБ РФ готов существенно увеличить лимит переводов за рубеж для физлиц
Мир
Захарова назвала неуместным флаг Польши на мемориальных комплексах РФ
Общество
Председатель КС Зорькин выступил против возвращения смертной казни
Мир
Захарова предупредила об ответных шагах за использование активов России
Общество
Почти 5 млн электронных рецептов на лекарства выписали в Подмосковье
Общество
Роспотребнадзор начал проверку качества воздуха после пожара на Каширском шоссе
Мир
В Германии рассказали о попытке Шольца скрыть разногласия стран G7
Политика
В МИДе дали негативную оценку вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
В Москве допустили несимметричный ответ Болгарии на высылку дипломатов
Мир
Российских хакеров обвинили в DDoS-атаках на ведомства Норвегии

Президент Болгарии не назвал причины высылки российских дипломатов

0
Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Болгарии Румен Радев не смог прокомментировать ситуацию с объявлением 70 российских дипломатов в республике персонами нон грата, передает 29 июня Болгарское национальное радио.

По мерам и возможности: будет ли ЕС вводить седьмой пакет санкций
И насколько вероятен диалог между Брюсселем и Москвой

«Решение о высылке российских дипломатов из Болгарии обсуждать не могу, так как не располагаю необходимой информацией. Надеюсь, что премьер-министр (Кирил Петков. — Ред.) принял это решение на базе солидной и достоверной информации, а также хорошо его обдумал и с точки зрения масштабов, и с точки зрения последствий», — сказал Радев, отвечая на соответствующий вопрос болгарских журналистов в Мадриде, где он принимает участие в саммите НАТО.

Днем ранее стало известно, что Болгария высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал посольства России. В качестве причины данного поступка болгарский премьер-министр обозначил, что дипломатов из РФ уличили в шпионаже.

В ответ первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что София в очередной раз показала себя не в лучшем свете, предупредив об ответных мерах со стороны РФ. 29 июня замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что реакция Москвы не обязательно будет симметричной.

На высылку дипломатов также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ отмечали, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» Россию. В частности, замминистра иностранных дел Александр Грушко указывал на то, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является уже заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022