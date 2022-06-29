Захарова назвала неуместным флаг Польши на мемориальных комплексах РФ

Присутствие флага Польши на мемориальных комплексах России на фоне русофобской политики Варшавы неуместно. Об этом в среду, 29 июня, на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала снятие польского флага с российских мемориальных комплексов «Катынь» и «Медное».

«В текущей ситуации, когда официальная Варшава занимает откровенно враждебную по отношению к России позицию, а польские официальные лица не стесняясь соревнуются между собой в русофобии, причем делают это всё публично, кто кого переорет, присутствие флага Польши на территории российских государственных учреждений неуместно», —сказала она.

Захарова добавила, что Москва не принимает претензии польских властей на этот счет.

Ранее, 24 июня, с мемориала в Катыни под Смоленском убрали польский флаг. Уточняется, что флаг Польши пропал и с мемориального комплекса «Медное».

Мэр Смоленска Андрей Борисов, в свою очередь, заявил, что на российских мемориалах не может быть польских флагов, особенно после антироссийских заявлений политиков республики.

Директор Музея современной истории России Ирина Великанова объяснила порталу «Ридус» причины снятия флага Польши с мемориалов. По ее словам, российский и польский флаги символизировали дружбу двух государств, но происходящее сегодня к дружбе между Москвой и Варшавой не имеет никакого отношения. Это и стало причиной снятия флага Польши.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что Польшу признали самой русофобской страной в мире. Опрос показал, что 87% поляков отрицательно относятся к России. При этом на Украине о негативном восприятии России заявили 80% опрошенных. Социологическое исследование проводили в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америки, а также Европы.

13 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русский мир — это якобы чудовищная идеология, которую необходимо полностью уничтожить. Кроме того, польский премьер предупредил о важности выполнить задачу по искоренению русского мира как можно скорее, поскольку Россия, по его словам, на Киеве не остановится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал заявление Моравецкого возмутительным. А вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая назвала его заявление преступным. Она подчеркнула, что своим призывом премьер-министр предлагает уничтожить культуру, язык и нравственные идеалы миллионов людей. Политик отметила, что «градус русофобии зашкалил все барометры».