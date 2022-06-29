Почти 5 млн электронных рецептов на лекарства выписали в Подмосковье

В Московской области выписали почти 5 млн электронных рецептов на лекарства. Об этом в среду, 29 июня, сообщила пресс-служба правительства региона.

По словам первого зампреда областного правительства Светланы Стригунковой, электронные рецепты начали выписывать с сентября 2021 года. Их оформляют во время приема пациентов.

«В отличие от бумажного электронный рецепт не теряется, не мнется, не портится», — цитирует Стригункову телеканал «360».

Она отметила, что с начала 2021 года было оформлено 2,9 млн электронных рецептов. Увидеть их можно в личном кабинете пациента на портале госуслуг Подмосковья.

Для того чтобы получить выписанное лекарство, необходимо обратиться в аптеку сети «Мособлмедсервис», назвать ФИО, дату рождения. Также можно сообщить номер полиса ОМС или СНИЛС, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Для пациентов сохранили возможность получить бумажную версию рецепта, пишет РИАМО.

В среднем в Московской области в неделю выписывается около 100 тыс. электронных рецептов.

8 февраля в Минздраве исключили ограничения на выдачу льготных лекарств из-за пандемии.