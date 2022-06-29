МИД РФ предупредил Литву о болезненных ответных мерах по ситуации с транзитом

МИД РФ предупредил Литву о болезненных ответных мерах по ситуации с транзитом

2022-06-29 13:21:31

2022-06-29 13:21:31

2022-06-29 13:21:31

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru