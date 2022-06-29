Школу на 1100 мест построят в Хабаровске к концу 2023 года

В Хабаровске на улице Демьяна Бедного появится новая школа на 1,1 тыс. мест. Строительство будет вестись и на краевые, и на федеральные бюджетные средства. Проект осуществляется на принципах государственно-частного партнерства. Из федерального бюджета предусмотрено выделение 824 млн рублей, а из регионального — 25 млн рублей.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — конец 2023 года. В краевом министерстве образования и науки ИА AmurMedia рассказали, что это позволит существенно улучшить качество социальной инфраструктуры нового микрорайона. А благодаря использованию федерального софинансирования и денег от частных инвесторов край сможет построить еще больше объектов сферы образования.

Агентство отмечает, что в Хабаровском крае уже есть опыт реализации государственной концессии в сфере образования. В частности, началось строительство школы в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске, планируется возвести новые школы в Комсомольске-на-Амуре и Корфовском.

Ранее сообщалось, что на территории Хабаровского края в этом году планируют сдать более 330 тыс. кв. м нового жилья. В план на 2022-й включено строительство 314 тыс. «квадратов», однако планку планируется поднять до 334 тыс. кв. м. В I квартале текущего года было введено 74,3 тыс. кв. м жилья, в том числе за счет восьми многоквартирных домов общей площадью 26,2 тыс. кв. м.