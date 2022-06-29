Под Николаевом уничтожена база подготовки иностранных наемников

Российские войска уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева. Об этом 29 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова и база подготовки иностранных наёмников в районе города Николаев», — заявил Конашенков.

Он также отметил, что были поражены живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 32 районах, база ремонта техники ВСУ в районе Лисичанска и восемь складов боеприпасов и вооружения. Помимо этого, была уничтожена база горючего в районе Кульбакино Николаевской области.

В военном ведомстве ранее сообщили об уничтожении до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10 единиц боевой техники. По данным Минобороны РФ, командиры националистов приказали оставить позиции и отвести остатки подразделения в Харьков.

Также за последние сутки Воздушно-космические силы РФ сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области и два штурмовика Су-25 в Харьковской и Херсонской областях.

26 июня российские войска высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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