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Больше 66 млн рублей направят на ремонт оживленной улицы в Омске

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Власти Омска в ближайшее время объявят аукцион для определения подрядчика, который займется ремонтом улицы Степанца. Начальная стоимость контракта превышает 66 млн рублей.

Работы будут проведены на участке между бульваром Архитекторов и улицей Перелета. Субсидию для выполнения ремонта выделил региональный минтранс. Рабочим предстоит обновить дорожное полотно, выполнить ремонт тротуаров, а также установить дорожные знаки и остановочные павильоны. Об этом сообщает ИА «Город55».

Ранее ремонт проводился на участке от улицы Перелета до улицы Лукашевича.

Ранее сообщалось, что мэрия Омска получит больше 1,7 млрд рублей на выполнение капитального ремонта Ленинградского моста. Реконструкция объекта, построенного в 1959 году, займет около трех лет.

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