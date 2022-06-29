Премьер Бельгии: НАТО заявило Зеленскому, что конфликт должен быть решен военным путем

Североатлантический альянс заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости решить конфликт в стране «только военным путем». Об этом в среду, 29 июня, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на саммит НАТО.

По его словам, альянс продолжит помогать Киеву для победы Украины. Также он добавил, что представители стран НАТО переговорили с украинским лидером.

«Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя, и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя», — добавил бельгийский премьер.

28 июня российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что продолжающиеся поставки американского оружия Украине только усугубляют конфликт вокруг государства, повышают эскалацию ситуации и грозят непредсказуемыми последствиями.

26 июня в ходе встречи на саммите «Большой семерки» в Эльмау британский премьер Борис Джонсон поделился с президентом Франции Эммануэлем Макроном своим мнением по поводу урегулирования кризиса на Украине. По его словам, попытки уладить ситуацию на данном этапе будут способствовать лишь сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Джонсона чудовищными.

13 июня первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что Соединенные Штаты Америки ежемесячно будут предоставлять Украине приблизительно $1,5 млрд в качестве поддержки работы правительства.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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