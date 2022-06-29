Подъезды к Биробиджану ремонтируют в рамках нацпроекта

В Биробиджане активно продолжаются ремонтные работы на подъездах к городу. Они проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, в этом году должны привести в порядок автодорогу «Западный подъезд к Биробиджану». Ее протяженность составляет 10 км. Также планируется отремонтировать участок восточного подъезда протяженностью 9 км.

Подрядчики уже сняли дорожное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы, а теперь укладывают выравнивающий слой и асфальтируют.

Начальник департамента автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО Евгений Турбин рассказал ИА EAOMedia, что западный и восточный подъезды связывают центр автономии с федеральной трассой «Амур». По ним проходит интенсивный грузовой и пассажирский поток, поэтому необходимо, чтобы дороги были в порядке.

Западный подъезд должны полностью отремонтировать в этом году, а восточный — в следующем. Также на восточном подъезде планируется реконструкция моста через Икуру. Тогда удастся снять все ограничения на провоз тяжеловесных грузов, которые действуют из-за аварийного состояния переправы.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуют и непосредственно в Биробиджане. Здесь запланировано привести в порядок более 40 участков дорог — как с асфальтобетонным, так и с гравийным покрытием. Их общая протяженность составляет около 20 км.

В столице автономии опробуют новую технологию укладки холодного асфальта. Работы уже начались на проспекте 60-летия СССР. Далее отремонтируют покрытие на улице Пионерской.