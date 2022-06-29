Около 3000 украинских беженцев в Латвии 1 июля рискуют оказаться на улице

Около 3 тыс. украинских беженцев могут 1 июля остаться без жилья из-за недостаточного финансирования, сообщает издание Delfi со ссылкой на Латвийский союз самоуправлений.

Как сообщили в ЛСС, квоты на беженцев достигают своего лимита не только в Риге, но и в других регионах Литвы, например в Резекне, Резекненском крае, а также в Саулкрастском, Тукумском, Вараклянском и Сигулдском краях.

Представители ЛСС указывают, что если латвийское правительство взяло на себя ответственность за беженцев и делегировало обязательства по заботе о них самоуправлениям, то оно должно было выделить надлежащее финансирование.

В ЛСС подчеркнули, что они, как и прежде, будут продолжать оказывать всю необходимую помощь украинским беженцам, однако государство должно выполнять свои обязательства и своевременно возмещать все расходы самоуправлениям чтобы расходы, связанные с приемом беженцев, не нанесли убытков муниципальному бюджету.

Ранее радио Sputnik со ссылкой на председателя рижской городской думы Мартиньша Стакиса сообщило, что с 1 июля Рига прекратит прием новых украинских беженцев.

По данным ООН, с начала специальной операции ВС РФ по защите мирного населения Донбасса, Украину покинуло более 6,4 млн человек. Большая часть беженцев направились Польшу, Румынию, Россию и Венгрию.