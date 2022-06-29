Набиуллина допустила снижение ключевой ставки по мере сокращения инфляции

На снижение ключевой ставки в России уйдет 2–2,5 года, причем оперативность действий напрямую зависит от уменьшения инфляции. На это указала 29 июня глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям. И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс», — сообщила Набиуллина.

Глава регулятора также добавила, что в настоящий момент ЦБ уже видит возможности дальнейшего уменьшения ключевой ставки, однако ситуация является «изменчивой».

23 июня заместитель главы ЦБ Владимир Чистюхин в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку рассказал, что регулятор на ближайших собраниях рассмотрит возможность снижения ключевой ставки. По его словам, в банке видят дальнейший потенциал для этого, однако необходимо продолжать наблюдение за формированием инфляционных ожиданий.

Зампред Центробанка напомнил, что регулятор стремится вернуть инфляцию к целевым 4% в 2024 году.

10 июня ЦБ снизил базовую ставку на 1,5 п.п., до 9,5% годовых. Это шестое подряд снижение после того, как 28 февраля регулятор повысил ее с 9,5 до 20%.

В начале июня президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в России в годовом выражении на 27 мая составила 17,4%. Российский лидер подчеркнул, что рост цен «удалось взять под контроль» и начиная со второй половины мая он остановился в стране.