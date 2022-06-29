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Пожар в ангарах на Каширском шоссе в Москве потушен

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Джапаридзе
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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в ангарах на Каширском шоссе на юге Москвы. Об этом в среду, 29 июня, сообщили экстренные службы.

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«Возгорание на Каширском шоссе ликвидировано», — заявил источник «РИА Новости» в ведомстве.

Незадолго до этого МЧС доложили о локализации пожара в ангаре с шинами до того, как он успел перекинуться на находящиеся в непосредственной близости строения. Также было ликвидировано открытое горение на территории помещений.

По предварительным данным, никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания называют поджог: загорелся мусор, после чего огонь перекинулся на два металлических ангара.

Пожар охватил свыше 2 тыс. кв. м. Спасательные службы привлекли вертолет Ка-52, присвоив возгоранию второй ранг сложности.

В МЧС сообщили, что операция по устранению возгорания была осложнена высокой пожарной загрузкой объектов. Сотрудники ведомства проводили работы над ликвидацией очага возгорания и защитой рядом стоящего производственного здания. На месте происшествия лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ в воздухе.

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