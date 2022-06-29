Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов из Болгарии

Решение Болгарии о высылке из страны российских дипломатов сделано по заказу внешних сил. Об этом 29 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, София приняла решение не в интересах Болгарии и граждан страны.

«Это сделано по заказу внешних сил», — подчеркнула дипломат.

28 июня стало известно, что Болгария высылает из посольства России 70 дипломатов и технический персонал. Премьер-министр республики Кирилл Петков выступил в парламенте с заявлением об «идентификации представителей посольства в качестве сотрудников специальных служб».

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что «ответные меры России не за горами».

На фоне событий появилась информация, что консульская служба посольства России в Болгарии и Генеральное российское консульство в Варне приостанавливают свою работу.

Захарова отметила, что российская сторона рассматривает высылку дипломатов из Болгарии в качестве провокации. В тот же день МИД Болгарии решил уменьшить количество сотрудников посольства России до 48 человек.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва принимает ответные меры.