Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар в ангарах на Каширском шоссе в Москве потушен
Мир
Захарова обвинила режим Зеленского в усилении дезинформации против РФ
Экономика
Более 70 иностранных банков присоединились к российскому аналогу SWIFT
Политика
В Госдуме назвали подлыми действия Осло с грузами для россиян на Шпицбергене
Экономика
В ЦБ предостерегли от введения управляемого курса рубля
Мир
Путин прилетел в Ашхабад на шестой Каспийский саммит
Авто
В России намерены увеличить размер штрафа за непристегнутый ремень
Авто
В МВД высказались за принятие ГОСТа для электросамокатов
Общество
Около 300 т клубники собрали в Подмосковье
Экономика
Минфин РФ допустил проведение валютных интервенций за счет бюджетных средств
Мир
Байден пообещал нарастить военное присутствие США в Европе
Сюжет:

Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов из Болгарии

Захарова: высылая российских дипломатов, Болгария действовала по заказу извне
0
Фото: ТАСС/Игорь Ленкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Болгарии о высылке из страны российских дипломатов сделано по заказу внешних сил. Об этом 29 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, София приняла решение не в интересах Болгарии и граждан страны.

«Это сделано по заказу внешних сил», — подчеркнула дипломат.

28 июня стало известно, что Болгария высылает из посольства России 70 дипломатов и технический персонал. Премьер-министр республики Кирилл Петков выступил в парламенте с заявлением об «идентификации представителей посольства в качестве сотрудников специальных служб».

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что «ответные меры России не за горами».

На фоне событий появилась информация, что консульская служба посольства России в Болгарии и Генеральное российское консульство в Варне приостанавливают свою работу.

Захарова отметила, что российская сторона рассматривает высылку дипломатов из Болгарии в качестве провокации. В тот же день МИД Болгарии решил уменьшить количество сотрудников посольства России до 48 человек.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва принимает ответные меры.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022