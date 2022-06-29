Два участка реки Тобол почистят на территории Кургана

Два участка реки Тобол планируется расчистить в черте Кургана. Для первого участка ведется поиск подрядчика.

По словам директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислава Носкова, работы необходимы в районе Омского моста. Проект расчистки разработал «Тюменьрегионводхоз», стоимость проекта подтвердило Федеральное агентство водных ресурсов. На данный момент власти Курганской области проводят аукцион для поиска подрядчика. Носков уточнил, что в 2022 году начнется первый этап расчистки, пишет ИА «Ура.ру».

Кроме того, требуется расчистить участок реки от гидроузла до пляжа Бабьи пески протяженностью около 2 км. Стоимость проекта составляет 203 млн рублей. Носков отметил, что при попадании проекта в федеральную программу финансирования работы удастся начать в 2023 году.

Расчистка реки Тобол не проводилась около 60 лет. Русло стало маловодным, что негативно сказывается на водоснабжении города и паводковой обстановке.