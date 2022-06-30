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Россиян предупредили о высокой пожарной опасности в июле из-за жары

Вильфанд предупредил о высокой пожарной опасности в июле из-за жары
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 30 июня предупредил о высокой пожарной опасности в некоторых регионах России из-за жары в начале июля.

Огня упорство: площадь лесных пожаров превысила средние показатели за 20 лет
При этом пока специалисты фиксируют затишье и только прогнозируют пик

«Что касается пожаров: в Центральном и Северо-Западном федеральных округах будет нарастать пожарная опасность, потому что осадков долго не будет. В азиатской части страны очагов пожаров много и сейчас, но площадь их меньше, чем годом ранее», — отметил специалист в беседе с «Известиями».

По словам Вильфанда, жаркая погода с превышением климатической нормы на 4–6 градусов ожидается в начале июля Москве и Санкт-Петербурге.

Накануне координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков рассказал «Известиям», что показатели интенсивности природных пожаров в 2022 году пока не догнали прошлогодние, однако пожарная активность уже превышает средние значения за 20-летний период наблюдения.

28 июня врач-кардиолог Наталья Гаврилова предупредила об опасности жары для сердечно-сосудистой системы. Как отметила эксперт, во время волн жары отмечается увеличение количества обращений в скорую помощь, экстренных госпитализаций и амбулаторных обращений к врачу.

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