ФСБ задержала жителей Волгоградской области, подозреваемых в подготовке к захвату власти

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителей Волгоградской области. Их подозревают в подготовке к вооруженному захвату власти. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Во время оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что участники организации на собраниях обсуждали подготовку к насильственному захвату власти с использованием огнестрельного оружия.

Они могли применить легковоспламеняющиеся смеси против силовиков, объектов социальной инфраструктуры.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества. Правоохранительные органы разыскивают остальных участников группировки.

Ранее, 21 июня, ведомство опубликовало кадры задержания сотрудниками управления ФСБ по Владимирской области местного жителя, готовившего теракт на несанкционированном антиправительственном митинге. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.

До этого, 17 июня, корреспондент «Известий» сообщил, что суд приговорил к пожизненному заключению члена ИГ (запрещенная в России организация) Тоджиддина Назарова за попытки терактов рядом с Кремлем и зданиями силовых ведомств в Москве. Ему выдвигали обвинение в совершении 23 преступлений террористической направленности.