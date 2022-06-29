Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар в ангарах на Каширском шоссе в Москве потушен
Мир
Захарова обвинила режим Зеленского в усилении дезинформации против РФ
Экономика
Более 70 иностранных банков присоединились к российскому аналогу SWIFT
Политика
В Госдуме назвали подлыми действия Осло с грузами для россиян на Шпицбергене
Экономика
В ЦБ предостерегли от введения управляемого курса рубля
Мир
Путин прилетел в Ашхабад на шестой Каспийский саммит
Авто
В России намерены увеличить размер штрафа за непристегнутый ремень
Авто
В МВД высказались за принятие ГОСТа для электросамокатов
Общество
Около 300 т клубники собрали в Подмосковье
Экономика
Минфин РФ допустил проведение валютных интервенций за счет бюджетных средств
Мир
Байден пообещал нарастить военное присутствие США в Европе

ФСБ задержала жителей Волгоградской области, подозреваемых в подготовке к захвату власти

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителей Волгоградской области. Их подозревают в подготовке к вооруженному захвату власти. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ведомства.

За жизни пожизненно: последнему соучастнику терактов в метро вынесен приговор
Причастного к взрывам 2010 года в период следствия не навещала даже жена

Во время оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что участники организации на собраниях обсуждали подготовку к насильственному захвату власти с использованием огнестрельного оружия.

Они могли применить легковоспламеняющиеся смеси против силовиков, объектов социальной инфраструктуры.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества. Правоохранительные органы разыскивают остальных участников группировки.

Ранее, 21 июня, ведомство опубликовало кадры задержания сотрудниками управления ФСБ по Владимирской области местного жителя, готовившего теракт на несанкционированном антиправительственном митинге. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.

До этого, 17 июня, корреспондент «Известий» сообщил, что суд приговорил к пожизненному заключению члена ИГ (запрещенная в России организация) Тоджиддина Назарова за попытки терактов рядом с Кремлем и зданиями силовых ведомств в Москве. Ему выдвигали обвинение в совершении 23 преступлений террористической направленности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022