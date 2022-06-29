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В Госдуме назвали подлыми действия Осло с грузами для россиян на Шпицбергене

Депутат Белик назвал подлыми действия Осло с грузами для россиян на Шпицбергене
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в среду, 29 июня, отказ Норвегии пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене. По словам парламентария, такие действия не выдерживают критики.

«Говорить о проблеме русофобии на Шпицбергене преждевременно»
Генконсул РФ на архипелаге Сергей Гущин — о влиянии западных санкций на его русскоязычное население и жителях Донбасса в поселке Баренцбург

«От крупных провокаций до мелких пакостей, от пакетов санкций и до точечных запретов. США и их союзники не гнушаются воспользоваться всем, до чего могут дотянуться руки. Сейчас на арену антироссийской политики вышла Норвегия... Такие действия, направленные на жителей поселений, не выдерживают критики: низко и подло так поступать с людьми и использовать любую возможность для того, чтобы навредить России», — отметил Белик в беседе с RT.

Ранее в этот день генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин заявил, что власти Норвегии, отказавшись пропускать грузы для российских поселений, не продумали до конца все последствия этого шага, пишет REGNUM.

Генконсул указал, что задача России состоит в том, чтобы напомнить Норвегии о ее обязательствах по договору об этом архипелаге.

Он отметил, что Норвегию как арктическую страну такой подход не красит, ведь на Шпицбергене и так условия тяжелые для проживания и ставить палки в колеса нормальному обеспечению российских поселков в условиях Арктики — это не очень хорошо.

Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг еще 15 июня. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этим решением Осло нарушил договор от 1920 года, назвав решение Норвегии аморальным и нарушающим права человека. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что решение Норвегии вызовет ухудшение двусторонних отношений.

21 июня Гущин сообщил, что российское посольство передало МИД Норвегии ноту с просьбой освободить от запрета на транзит грузы, направляемые на архипелаг. Обращение написали 25 мая.

17 марта Осло присоединился к санкциям Евросоюза против России.

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