Открытое горение в ангарах на Каширском шоссе в Москве ликвидировано
Пожарные службы ликвидировали открытое горение в ангарах на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщили 29 июня экстренные службы.
«Объявлена ликвидация открытого горения. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет», — сообщили в МЧС России.
Незадолго до этого МЧС доложили о локализации пожара в ангаре с шинами до того, как он успел перекинуться на находящиеся в непосредственной близости строения.
По предварительным данным, никто не пострадал. Первоначальной причиной возгорания называют поджог: загорелся мусор, после чего огонь перекинулся на два металлических ангара.
Так, огнем было охвачено более 2 тыс. кв. м, к тушению возгорания привлечен вертолет Ка-52. Пожару присвоен второй ранг сложности.
В МЧС сообщили, что операция по устранению возгорания была осложнена высокой пожарной загрузкой объектов. Сотрудники ведомства проводили работы над ликвидацией очага возгорания и защитой рядом стоящего производственного здания. На месте происшествия лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ в воздухе.