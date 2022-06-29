Захарова оценила предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз

Предоставление Украине статуса страны — кандидата в Евросоюз направлено на освоение территории страны, а не на ее развитие. Об этом 29 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Запад затягивает специальную военную операцию, поставляя Киеву не только вооружения, но и оказывая политическую поддержку. В этом контексте Москва рассматривает решение саммита Евросоюза (ЕС) о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

«Это, по сути, является еще одним примером действий западных режимов по освоению территории Украины и использованию ее как инструмента в целях сдерживания России», — сказала дипломат.

Она добавила, что к развитию финансовых и демократических институтов это отношения не имеет.

24 июня дипломат отметила, что предоставлением статуса стран — кандидатов ЕС для Украины и Молдавии Евросоюз подтвердил линию на сдерживание России и геополитическое освоение СНГ. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата является внутренними европейскими делами, однако выразил надежду, что данная ситуация не приведет к дальнейшему ухудшению отношений между ЕС и Россией.

23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение приняли главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.

Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

23 июня The Spectator сообщил, что внесение Украины в список стран-кандидатов является символическим жестом. После него могут пройти годы до реального вступления в ЕС. Обозреватель Эндрю Тенненборн считает, что формальное внесение Киева в список является пиар-маневром со стороны ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.