Около 300 т клубники собрали в Подмосковье
В Московской области в теплицах собрали порядка 300 т клубники, а также 50 т садовой земляники, выращенной в открытом грунте. Об этом в среду, 29 июня, сообщается на сайте регионального правительства.
Подмосковные сельскохозяйственные предприятия в Озерах, Кашире, Коломне, Дмитрове, Шаховской, Луховицах, Зарайске и Ленинском городском округе в конце прошлой недели приступили к сбору первого урожая садовой земляники, пишет «Федеральное агентство новостей».
«Из-за дождей и прохладной погоды в этом сезоне сбор начался позже обычного, но только за пять дней было собрано более 50 т ягоды. Еще порядка 300 т клубники собрали в подмосковных теплицах», — приводит телеканал «360» слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова.
Около 10 сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств занимаются в регионе выращиванием клубники открытого и закрытого грунта.
Купить клубнику можно на продовольственных и сельскохозяйственных рынках, в нестационарных торговых объектах и сетевых магазинах Подмосковья, пишет РИАМО.
18 июня врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева рассказала, что 500 г клубники или черешни можно съесть в сутки без вреда для здоровья. Такие рекомендации объясняются высокой калорийностью ягод. Лучше не превышать это количество и есть эти ягоды в первой половине дня, пишет НСН.