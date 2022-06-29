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Жительницу Перми будут судить за сбыт фальшивых купюр в Удмуртии

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В Удмуртии передано в суд уголовное дело по факту сбыта фальшивых купюр. Жительница Перми расплачивалась поддельными деньгами в разных магазинах.

Фальшивые банкноты номиналом 5000 рублей были обнаружены в торговых точках Октябрьского района Ижевска. По словам обвиняемой, она приобрела купюры в интернете, а затем специально приехала из Перми в Ижевск для совершения покупок. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Женщина расплатилась фальшивками восемь раз. При задержании у нее обнаружены еще две банкноты номиналом 5000 рублей.

Материалы уголовного дела переданы в суд, обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы.

В Иркутске мужчина получил 15 фальшивых купюр при продаже смартфона. Подозреваемый решил не обращаться в правоохранительные органы. Вместо этого он нашел на сайте объявлений другой телефон и расплатился поддельными деньгами. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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