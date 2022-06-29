Двое мужчин утонули возле шлюза при купании в Волгоградской области

Двое мужчин погибли во время купания в реке Дон в Калачевском районе Волгоградской области. Предполагается, что потерпевших затянуло под шлюз.

Трагедии произошли 9 и 12 июня. Первого мужчину обнаружили в камере шлюза Волго-Донского судоходного канала № 12. Поиски второго мужчины продолжались несколько дней, тело было обнаружен в 1 км от места утопления. Предполагается, что погибший опустился на дно, а затем тело поднялось на поверхность воды после прохождения сухогруза, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

В следственном отделе считают, что причиной гибели местных жителей стала неосторожность при купании.

В Чите Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух подростков в реке Ингода. Ребята решили искупаться и утонули.