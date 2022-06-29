Байден пообещал нарастить военное присутствие США в Европе

Президент США Джо Байден в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Соединенные Штаты намерены нарастить свое военное присутствие по всей Европе. Диалог произошел во время саммита НАТО в Мадриде, трансляция которого велась на официальном сайте альянса.

В рамках наращивания своего военного присутствия США развернут в Великобритании две дополнительные эскадрильи истребителей F-35, а также увеличат число базирующихся в Испании эсминцев с четырех до шести, добавил американский президент.

«Альянс должен быть способен отражать угрозы со всех направлений как в воздухе и на суше, так и на море», — подчеркнул Байден.

Ранее сегодня в ходе саммита НАТО премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо выступил с заявлением, что конфликт на территории Украины может быть решен «только военным путем».

Прежде телеканал NBC News сообщил, что Байден объявит о продлении присутствия дополнительных сил США в Польше и переменах в развертывании контингента в странах Балтии в ходе саммита НАТО в Мадриде. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс вопреки ожиданиям президента России Владимира Путина подает сигнал о своей открытости для новых стран.

Испанская газета El País со ссылкой на источники рассказала, что на предстоящем саммите в Мадриде альянс может принять решение о крупнейшем со времен холодной войны военном развертывании Вооруженных сил.

Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. По его итогам страны альянса планируют объявить Россию прямой угрозой НАТО и принять решение о приглашении в организацию Финляндии и Швеции.