Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции саммита «Большой семерки» рассмеялся после вопроса журналистки о гарантиях безопасности Украине. Это вызвало возмущение экспертов, журналистов и общественности, пишет 29 июня немецкая газета Berliner Zeitung.

Журналистка Розалия Романец спросила Шольца, мог бы он конкретизировать, какие гарантии безопасности G7 обещала Украине.

После этого канцлер рассмеялся. «Да … Мог бы», — сказал он после долгого молчания.

Журналистка отметила, что ей досадно. Она отметила, что, когда учила немецкий, ей рекомендовали быть вежливой на брифингах.

Эксперт по политическим коммуникациям Хассо Мансфельд на странице в Twitter призвал политика извиниться, так как на вежливо заданный вопрос он отреагировал «с ехидством, надменностью, высокомерностью».

«Непонятно, что нашло на канцлера Шольца во время ответа. Но это не смешно, это просто высокомерное отношение к иностранному журналисту», — поделился мнением главный репортер телекомпаний NDR и WDR.

Также на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Эльмау Шольц сообщил, что встреча представителей стран-участниц показала сплоченность и решимость по отношению к России. Он добавил, что весь мир ждет неопределенность из-за событий вокруг Украины.

Федеральное правительство объявило о гарантиях безопасности Украине несколько недель назад, но не объясняло и не конкретизировало их.

Саммит стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) начался 26 июня в замке в Эльмау вблизи города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии. Он длился три дня и завершился во вторник, 28 июня.