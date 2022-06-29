Политолог оценил слова Драги об участии Путина в саммите G20
Саммит «большой двадцатки», куда были приглашены главы государств G20, пройдет 15–16 ноября на Бали, российский лидер Владимир Путин принял приглашение на мероприятия от президента Индонезии Джоко Видодо. При этом в Европе начали звучать заявления, что Путин не будет присутствовать очно.
В частности, такое заявление сделал накануне премьер-министр Италии Марио Драги. По его словам, индонезийские власти исключили возможность очного участия президента РФ в саммите.
Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с «Известиями» оценил подобные предположения.
«Странно, когда, с одной стороны, хозяин саммита, президент Индонезии приглашает Путина и говорит о том, что хотел бы видеть его лично на этом саммите, а с другой стороны, [слова] какого-то Драги, который хоть и является одним из «двадцатки», но не главный и не первый. Несмотря на то что все как бы равны, есть те, кто «поравнее» в «группе двадцати» — те же США, или Китай, или Индия, или Россия», — подчеркнул Мартынов.
При этом помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя заявление итальянского премьера, отметил, что участие политиков в мероприятии определяет не Драги.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также поделился с «Известиями» мнением касательно участия Путина в саммите G20.
«Я не знаю, какое будет решение — поедет ли на этот саммит Владимир Владимирович. Я не очень уверен, что нам достаточно нужно сегодня каким-то образом объясняться с ними. Мы свою позицию высказали четко», — сказал он.
27 июня Ушаков заявил о том, что Россия примет участие в саммите лидеров G20.
Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит «Большой двадцатки», если в нем будет принимать участие Путин. По ее словам, институт G20 слишком важен, чтобы позволить конфликту с Москвой влиять на его деятельность.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом добавил, что реакция стран коллективного Запада на участие российского лидера в этом мероприятии не должна торпедировать работу G20.
По мнению же члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, призывы не бойкотировать саммит G20 — попытка завуалировать страх Евросоюза, который не знает, как выпутаться из ловушек собственных санкций.
Он подчеркнул, что в ЕС понимают, как много потеряет этот формат без участия России, однако не решаются об этом заявить напрямую. Политик напомнил, что РФ является крупным игроком на международной арене, так что Европе нужно с этим считаться.
В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Соединенные Штаты оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию во встрече «большой двадцатки».