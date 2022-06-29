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Политолог оценил слова Драги об участии Путина в саммите G20

Политолог Мартынов раскритиковал заявление Драги об участии Путина в саммите G20 очно
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Фото: Global Look Press/Elizabeth Frantz
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Саммит «большой двадцатки», куда были приглашены главы государств G20, пройдет 15–16 ноября на Бали, российский лидер Владимир Путин принял приглашение на мероприятия от президента Индонезии Джоко Видодо. При этом в Европе начали звучать заявления, что Путин не будет присутствовать очно.

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В частности, такое заявление сделал накануне премьер-министр Италии Марио Драги. По его словам, индонезийские власти исключили возможность очного участия президента РФ в саммите.

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с «Известиями» оценил подобные предположения.

«Странно, когда, с одной стороны, хозяин саммита, президент Индонезии приглашает Путина и говорит о том, что хотел бы видеть его лично на этом саммите, а с другой стороны, [слова] какого-то Драги, который хоть и является одним из «двадцатки», но не главный и не первый. Несмотря на то что все как бы равны, есть те, кто «поравнее» в «группе двадцати» — те же США, или Китай, или Индия, или Россия», — подчеркнул Мартынов.

При этом помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя заявление итальянского премьера, отметил, что участие политиков в мероприятии определяет не Драги.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также поделился с «Известиями» мнением касательно участия Путина в саммите G20.

«Я не знаю, какое будет решение — поедет ли на этот саммит Владимир Владимирович. Я не очень уверен, что нам достаточно нужно сегодня каким-то образом объясняться с ними. Мы свою позицию высказали четко», — сказал он.

27 июня Ушаков заявил о том, что Россия примет участие в саммите лидеров G20.

Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит «Большой двадцатки», если в нем будет принимать участие Путин. По ее словам, институт G20 слишком важен, чтобы позволить конфликту с Москвой влиять на его деятельность.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом добавил, что реакция стран коллективного Запада на участие российского лидера в этом мероприятии не должна торпедировать работу G20.

По мнению же члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, призывы не бойкотировать саммит G20 — попытка завуалировать страх Евросоюза, который не знает, как выпутаться из ловушек собственных санкций.

Он подчеркнул, что в ЕС понимают, как много потеряет этот формат без участия России, однако не решаются об этом заявить напрямую. Политик напомнил, что РФ является крупным игроком на международной арене, так что Европе нужно с этим считаться.

В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Соединенные Штаты оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию во встрече «большой двадцатки».

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