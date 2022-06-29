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Источник назвал предварительную причину пожара на Каширском шоссе в Москве

Источник: предварительной причиной пожара на Каширском шоссе является поджог
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Джапаридзе
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Предварительной причиной пожара на Каширском шоссе в Москве является поджог. Об этом рассказал источник «РИА Новости» 29 июня.

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Сообщается также, что сначала загорелся мусор, после чего огонь перекинулся на два металлических ангара.

«Предварительно, пожар возник из-за поджога», — заявил собеседник.

По последним данным, огнем охвачено более 2 тыс. кв. м, к тушению возгорания привлечен вертолет Ка-52. Пожару присвоен второй ранг сложности.

В МЧС сообщили, что операция по ликвидации огня усложняется высокой пожарной загрузкой ангаров. Сотрудники ведомства работают на ликвидацию возгорания и защиту рядом стоящего производственного здания. На месте пожара лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ в воздухе.

Ранее в этот день стало известно, что Ангар с шинами загорелся на юге Москвы, огнем было охвачено 500 кв. м.. Однако спустя полчаса стало известно, что площадь пожара выросла в два раза — до 1000 кв метров.

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