Мотоциклист-бесправник погиб в ДТП в Оренбургской области

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием мотоцикла в Новотроицке (Оренбургская область). 38-летний водитель мотоцикла погиб.

Авария произошла на улице Заводской в ночное время. По данным ГИБДД, мотоциклист нарушил дорожную разметку и выехал на полосу встречного движения. В этот момент автомобиль Opel совершал левый поворот к заправке. Мотоциклист допустил столкновение с легковушкой, пишет РИА «Оренбуржье».

От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Установлено, что в момент ДТП мужчина управлял транспортным средством без экипировки и шлема. У погибшего не было водительского удостоверения. Кроме того, мотоцикл никогда не состоял на учете.

В Свердловской области ребенок пострадал, когда мотоциклист наехал на зрителей во время соревнований. Один из экипажей не справился с управлением и приземлился в зоне для болельщиков.