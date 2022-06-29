Крупнейшего в Европе жука обнаружили в двух округах Подмосковья

В Сергиево-Посадском и Одинцовском округах Московской области местные жители обнаружили жука-рогача. Об этом сообщает пресс-служба регионального минэкологии.

«Жук-рогач, или, как его чаще называют, жук-олень, — одно из интереснейших насекомых, это крупнейший жук Европы. Он занесен в Красную книгу России», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

По его словам, популяция этих насекомых сокращается. Основными причинами являются вырубки лесов и сбор жуков коллекционерами, энтомологами-любителями.

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», жук-олень — один из первых описанных видов насекомых. Его упоминал еще древнеримский ученый Плиний в своей «Естественной истории».

Глава минэкологии Подмосковья призвал жителей региона не собирать жуков и оставлять их в природе. Также он заявил о вероятности восстановления популяции на севере и западе области.