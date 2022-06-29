Прямые чартеры запустят между Владивостоком и Таиландом

Прямые чартерные рейсы могут запустить между городами восточной части России и Таиландом. Подобные планы обсуждают управление по туризму Таиланда и авиаперевозчик Thai AirAsia X. Для начала рассматриваются рейсы в Новосибирск и Владивосток.

ИА PrimaMedia со ссылкой на представительство МИД России во Владивостоке пишет, что вопрос подняли шесть крупнейших туроператоров страны. Они опасаются, что не смогут выполнить поставленной цели в 1 млн российских туристов к концу года. По последним данным, с 1 января королевство посетили 65,6 тыс. российских туристов.

Операторы также опасаются, что потеряют рынок в пользу Вьетнама: авиакомпания VietJet Air уже запрашивает разрешение на прямые рейсы между Вьетнамом, Красноярском, Новосибирском и Владивостоком.

Thai AirAsia X за неделю должна решить вопросы страхования, вместимости самолетов и прокладки маршрутов. После этого авиакомпания проинформирует Управление по туризму о принятом решении.

С июня Таиланд смягчил условия для туристов, однако прямого авиасообщения с Россией пока нет. Основные вопросы — это отсутствие прямых перелетов, невозможность расплачиваться на курортах картами российской платежной системы, а также необходимость оформления Thailand Pass. Не исключается запуск рейсов с осени.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, что самыми популярными туристическими направлениями среди россиян в июле стали Сочи, Москва и Стамбул.