В Москве утвердили предмет охраны Дома Пашкова

В Москве утвердили предмет охраны памятника русского классицизма — Дома Пашкова. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В документ вошло описание всего архитектурного комплекса, который состоит из главного дома с двумя флигелями на улице Воздвиженка, парадного двора с воротами, а также церкви Николы в Старом Ваганькове. Теперь реставрационные работы здесь можно проводить только в строгом соответствии с предметом охраны.

«Это здание XVIII века — объект культурного наследия федерального значения, который сейчас относится к Российской государственной библиотеке. С момента постройки дом является знаковым для города, он фигурировал в литературных произведениях, его изображали на картинах и открытках», — рассказала Сергунина.

Специалисты Мосгорнаследия отразили в предмете охраны планировку всего ансамбля, его внутреннее и внешнее художественное оформление, включая белокаменный цоколь, львиные маски на замковых камнях, арочные окна, круглые скульптуры. Также в документе содержится описание лестниц конца XVIII — XIX века и осветительных приборов, учтены материалы отделки и структура интерьеров, убранство парадного зала и скульптурный декор.

Предмет охраны — это описание особенностей объекта, являющееся основанием для включения его в реестр и подлежащее обязательному сохранению.

Строительство дома на Ваганьковском холме началось в 1784 году. Здание возвели за два года и признали одним из самых красивых в городе. Кто был его архитектором, до сих пор не известно. Автором проекта называют Василия Баженова, но документальных свидетельств не сохранилось. Архив дома сгорел во время нашествия Наполеона, а сама усадьба сильно пострадала. К 1820 году ее восстановили. Семья Пашковых владела домом до 1831 года. Позднее в здании разместилась библиотека Румянцевского музея, а в одной из флигелей открыли читальный зал. В 1915 году в центральной части Дома Пашкова прошла масштабная реконструкция.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.