ФСБ задержала организаторов вооруженного захвата власти в Волгоградской области

Несколько жителей Волгоградской области бы задержаны несколько местных жителей, их подозревают в организации экстремистского сообщества и подготовке к вооруженному захвату власти, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.

«Установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и Вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры», — рассказали в пресс-службе.

По факту происшествия следователями было возбуждено уголовное дело по ч.1 и 2 ст. 282 УК РФ (Организация экстремистского сообщества). По ней может грозить до десяти лет лишения свободы. Правоохранительные органы разыскивают оставшихся членов сообщества.

Ранее в июне сотрудники управления ФСБ по Владимирской области задержали местного жителя, готовившего теракт на несанкционированном антиправительственном митинге. По данным спецслужбы, подозреваемый вел противозаконную деятельность «на фоне личной ненависти к системе государственного управления в РФ». Мужчина изготовил средства инициирования взрывчатки и несколько единиц огнестрельного оружия, которые планировал применить в отношении представителей органов власти в ходе митинга.

В этом месяце также сообщалось, что ФСБ вместе с МВД и Росгвардией задержала 116 подпольных оружейников в 38 регионах России. Всего было изъято 383 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также прекращена деятельность 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.