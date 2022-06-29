Губернатор Курской области Старовойт сообщил о сбитом украинском БПЛА восточнее Курска

Восточнее Курска вечером 28 июня был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Он уточнил, что инцидент произошел около 22:17 по мск. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Подразделения Вооруженных сил РФ находятся на усиленном дежурстве.

Позже Старовойт отметил, что в воздушное пространство РФ попал украинский «Стриж» Ту-141. Аппарат был произведен еще в советское время.

«На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет», — написал он в Telegram-канале.

Территория области граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Ранее, 19 июня, сообщалось, что украинский беспилотник сбросил боекомплект у хутора Кучеров Беловского района в регионе. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В регионе несколько раз продлевали «желтый» уровень террористической опасности.

Обстрелам подвергались и другие приграничные российские территории. Так, 20 июня был обстрелян поселок Суземка Брянской области. В результате пострадал сотрудник районной электрической сети (РЭС).