Получи ученого

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе саммита G7 в Баварии предложил российским ученым, которые не чувствуют себя в безопасности, переезжать на работу в Соединенное Королевство. Как пишет The Guardian, вероятно, происходить это будет в рамках программы «Исследователи из группы риска». Ее бюджет недавно был увеличен почти на £10 млн ($12,3 млн), чтобы принять в Британии около 130 украинских ученых. В эту же или подобную ей программу могут включить и россиян.

Тактику переманивания ученых из одной страны в другую на Западе используют уже довольно давно. Для британцев это менее характерно, чем для Америки. Обычно это США без особых манифестов и высказываний президента «пылесосят» мир в поисках ученых, так называемых высококвалифицированных гастарбайтеров.

Из России, Индии, Китая кажется, что там «трава зеленее», большие зарплаты, лучшие условия. В абсолютных цифрах раньше так и было, зарплата больше, инфраструктура на порядок лучше, особенно в 1990-х. Но сегодня ситуация выправилась. Мы видим, что в России вполне конкурентоспособные условия для ученых. Например, программа мегагрантов, по которой создаются лаборатории под руководством известных во всем мире ученых. Это возможность проводить передовые исследования. В рамках национального проекта «Наука и университеты» учреждены научные центры мирового уровня.

Стратегия развития западной науки, в частности американской (Америка — как квинтэссенция всего западного), — это фактически использование научных ресурсов других стран, потому что своих не хватает. Простая экономика. Чтобы вырастить ученого, надо потратить много денег — ясли, детский сад, школа, университет. В Америке за школу, например, платят родители, а в России — государство. В Америке за обучение в университете платят мама с папой или непосредственно сам учащийся. Там обучение в университете — это большие деньги. Дальше — аспирантура с небольшой стипендией. И после того как он станет PhD, он сможет рассчитывать на небольшую зарплату. Если просуммировать все эти расходы, получается, что среднестатистический американец не хочет, понеся такие огромные расходы на образование, идти работать ученым с низкой, по американским меркам, зарплатой.

Американцы решили эту проблему просто — научными гастарбайтерами. Надо понимать, что чем позже вы «спылесосите» человека, тем более сильного специалиста получите. Вы можете забрать даже не одного ученого, а целый коллектив с уже имеющимися разработками. И, таким образом, вы еще и оставляете ни с чем своего соперника — так как эти разработки просто утекают из страны. Америке, Великобритании и другим странам это очень выгодно.

России надо делать то же самое. Надо, чтобы к нам возвращались ученые, уехавшие в США и Великобританию. Таким образом мы сможем получать ученых, прошедших американскую и британскую научные школы.

Я считаю, что наука должна существовать вне границ. И здесь можно антироссийский призыв Бориса Джонсона повернуть в позитивном ключе. Если Великобритания настолько радушно относится к взаимодействию с российскими учеными, то надо этим пользоваться. Но только чтобы это была не эмиграция, а, например, курсы для студентов и аспирантов. Чтобы они знания, полученные в других странах, применяли в России. Для этого нужны консолидированные усилия Минобрнауки России, правительства РФ.

Повторюсь, наука не имеет границ, надо бороться за всех топовых ученых. Нужно, чтобы ученые, которые уже имеют хорошие разработки и проекты на финальной стадии, реализовывали их в России. В этом и заключается задача мирового «перетягивания одеяла» научных кадров.

Автор — заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, в 2006–2015 годах работал в Университете Чикаго и Детском Бостонском госпитале при Гарвардском университете

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