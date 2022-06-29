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ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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В Николаевской области сбит украинский истребитель МиГ-29. В Харьковской и Херсонской областях — два украинских штурмовика Су-25. Об этом 29 июня сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, в Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

«Также сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселое, Ильичевка, Шестаково, Питомник, Липцы, Терновая, Сулиновка Харьковской области, Томина Балка Херсонской области, Стаханов и Кантемировка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

По его словам, российские военные перехватили семь украинских баллистических ракет «Точка-У» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня.

По данным Минобороны РФ на 29 июня, за все время проведения спецоперации по защите жителей Донбасса уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 1391 беспилотник, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов.

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