Кровлю жилого дома с муралом на фасаде отремонтируют в Мурманске
В Мурманске планируют капитально отремонтировать кровлю многоквартирного дома, на фасаде которого в 2021 году появился мурал с белыми медведями. Об этом 29 июня сообщает ИА «Би-порт».
Речь идет о пятиэтажном доме по улице Адмирала флота Лобова, 26. На ремонт его кровли выделено 18,7 млн рублей.
Средства предназначены на оценку технического состояния здания, разработку проекта капремонта крыши, строительно-монтажные работы и осуществление строительного контроля. Завершить ремонт планируется до 19 декабря 2022 года.
Средства на обновление кровли выделены Фонду капремонта в виде субсидии.