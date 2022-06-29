Больше 40 млн рублей направили на капремонт музыкальной школы в Оренбурге

Глава Оренбурга поручил выделить 15,4 млн рублей на ремонт музыкальной школы № 3. Общий объем финансирования работ превысил 40 млн рублей.

В 2020 году учреждение вошло в программу нацпроекта «Культура». Для школы были закуплены новые музыкальные инструменты, учебные материалы и оборудование. На текущий момент в помещениях ведется капремонт, на который из федерального и областного бюджетов выделено 24,8 млн рублей. Дополнительное финансирование из городского бюджета составит 15,4 млн рублей.

«Ремонт идет в соответствии с установленным графиком. На данный момент выполнено 55% от запланированного объема кровельных работ и большая часть благоустройства прилегающей территории», — сообщил глава Оренбурга Сергей Салмин.

Подрядчику предстоит отремонтировать фасад, уложить новые полы, обновить электропроводку, канализацию и системы отопления, пишет «Урал56.Ру». Также потребуется ремонт учебных классов, который включает расширение дверных проемов в соответствии с пожарными нормами.

Музыкальная школа была открыта летом 1958 года. Детей обучают по девяти специальностям.