Жительница Ульяновска ожидает суда за ДТП с тремя погибшими в Татарстане

Суд в Татарстане рассмотрит уголовное дело в отношении 24-летней автомобилистки из Ульяновска, которая обвиняется в гибели трех человек в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Девушку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть трех лиц».

Авария произошла 1 января 2022 года на трассе Р-241 Казань — Ульяновск. Как уточняет InKazan.ru, обвиняемая за рулем Chevrolet Aveo двигалась в сторону столицы Татарстана, когда потеряла управление. Машина вылетела на встречку и врезалась в Dodge и Skoda Fabia.

В результате ДТП три пассажира Chevrolet погибли на месте. Пассажирка Dodge получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Расследование дела завершено, материалы переданы в Верхнеуслонский суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что свою вину женщина не признала.